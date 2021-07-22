В мире от COVID умерло свыше 4 млн человек

В мире коронавирусом заразилось более 192 млн человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В мире коронавирусом заразилось более 192 млн человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

По всей планете каждый день фиксируют новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже почти у 193 млн человек.

По данным SCMP на четверг, 22 июля, в мире новой коронавирусной инфекцией заболели 192 млн 848 тыс. 682 человека. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 142 тыс. 770 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 35 млн 146 тыс. 476 человек, на втором месте Индия — 31 млн 257 тыс. 720, затем идет Бразилия 19 млн 474 тыс. 489.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 54 тыс. 711 человек, умер 151 тыс. 501 пациент.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Напоминаем, ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования.