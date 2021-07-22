Эксперт объяснила петербуржцам, как избежать потери личных данных в интернете

По словам Мизулиной, оставленные в открытом доступе данные в любом случае уязвимы. Фото: unsplash

По словам Мизулиной, оставленные в открытом доступе данные в любом случае уязвимы. Фото: unsplash

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина рассказала, что нужно делать для защиты персональных данных в интернете.

Эксперт заявила в беседе с «МК в Питере», что всю ответственность за потерю персональных данных несет оператор, который ее собирал.

Она объяснила, что утечку данных петербургских участников «Умного голосования» нужно рассматривать с двух сторон. За это ответственны хакеры, которые похитили и слили данные. Однако нужно еще выяснить, обеспечивалась ли сохранность данных горожан.

По словам Мизулиной, оставленные в открытом доступе данные в любом случае уязвимы.

«Будь то владельцы дисконтных карт или клиенты мойки машин, все равно ведется какой-то учет, реестр этих граждан и любые их данные могут уйти в публичное пространство», — отметила специалист.

Мизулина добавила, что не все организации пользуются техническими возможностями для защиты информации. Поэтому, по словам эксперта, единственным способом для сохранности личных данных является аккуратное пользование интернетом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хакеры слили в Сеть данные петербургских участников «Умного голосования».