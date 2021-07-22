Для выпускников «Макаровки» подготовлено 6 тыс. рабочих мест

На работу в новый порт Приморска возьмут 6 тыс. студентов "Макаровки". Фото: "УПК Приморский"

На работу в новый порт Приморска возьмут 6 тыс. студентов "Макаровки". Фото: "УПК Приморский"

Выпускников Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова возьмут на работу в новый порт Приморска. Для молодых людей предусмотрено шесть тысяч мест .

Руководитель ООО «Приморский УПК» Андрей Сизов и ректор ГУМФРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников подписали соглашение о сотрудничестве, по которому университет подготовит специалистов для работы в порту Приморска.

Данный проект предполагает шесть тысяч рабочих мест.

Помимо прочего, у студентов ГУМФРФ появится возможность проходить производственную практику в перегрузочном комплексе на берегу Финского залива. Действовать документ закончит лишь в конце 2023 года.

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