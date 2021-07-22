Беременная Грачева, которой бывший муж отрубил кисти, ждет третьего сына

Блогер Маргарита Грачева, которая стала жертвой ревнивого бывшего мужа и лишилась обеих кистей, скоро станет мамой. Выяснилось, что ждет она вовсе не девочку, как предполагалось ранее.

Неожиданными новостями блогер поделилась в Instagram-аккаунте. Грачева рассказала, что на скрининге в 20 недель врачи ей сказали, что она ждет девочку. Будущая мама уже придумала имя для малышки, но на третьем плановом УЗИ ее планы нарушились. Ей сказали, что у нее будет мальчик.

«Это я вчера услышала на 3 плановом УЗИ, ещё и увидела точное доказательство на экране монитора. <…> Как так?! Мы делали скрининг в 20 недель и врач точно видел пол. Он не был под сомнением и малыш не закрывался!», — пишет блогер.

Грачева посетовала, что уже рассказала своим детям, чтобы они ждали сестричку. Более того, она закупилась розовой одеждой, бантиками и другими вещами для девочки.

Она добавила, что теперь у нее будет три мальчика.

«Малыш, мы тебя все очень любим, набирайся сил и совсем скоро мы увидимся-наш сын, брат и внук», — заключила блогер.

Напоминаем, что инцидент с Грачевой произошел в 2017 году. Ревнивый муж вывез женщину в лес и отрубил там кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Сейчас преступник сидит в тюрьме, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. В результате происшествия врачи спасли одну руку Грачевой, вместо второй у нее протез.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Грачева, оставшаяся без рук из-за экс-супруга, ждет ребенка от нового возлюбленного из Петербурга.