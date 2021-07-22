Юридическая фирма обманула петербуржцев на 10 млн рублей

Юридическая фирма обманула петербуржцев на 10 млн рублей
Общий ущерб превысил 10 млн рублей. Фото: pexels

От деятельности юридической фирмы в Петербурге пострадали более 50 человек, а общий ущерб превысил 10 млн рублей. Злоумышленники задержаны.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу, в июне следователи открыли уголовное дело о мошенничестве после того, как в полицию поступило сразу несколько заявлений от обманутых граждан.

Потерпевшие рассказывали, что сотрудники фирмы приискивали клиентов, обещая помощь в получении пенсии или улучшении жилищных условий. После получения денег они попросту не выполняли обещанное.

Потерпевшими по делу проходят 15 человек в возрасте от 25 до 80 лет. Общий ущерб превысил 10 млн рублей. Однако следствие считает, что потерпевших было более 40.

Гендиректора фирмы заключили под стражу, троих подозреваемых отправили под домашний арест. Еще одного задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супругу убитого рэпера Картрайта просят оставить под стражей до октября.

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