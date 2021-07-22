Монах Валаама архимандрит Мефодий умер от коронавируса

Монах Валаама архимандрит Мефодий умер от коронавируса
Монах умер из-за коронавируса. Фото: Baltphoto

Он возглавлял Православный культурно-просветительский центр монастыря «Свет Валаама».

Сегодня, 22 июля, стало известно о смерти известного монаха Валаама архимандрита Мефодия (Петров). Причиной стало заражение коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря.

Архимандрит Мефодий являлся ближайшим помощником и соратником игумена монастыря епископа Троицкого Панкратия, а также возглавлял Православный культурно-просветительский центр монастыря «Свет Валаама». Именно благодаря этому его знали многие люди, так как он встречал их в монастыре.

Напоминаем, что Мефодий приехал на Валаам еще в 1993 году, а спустя год принял там монашеский постриг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам.

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Монах Валаама архимандрит Мефодий умер от коронавируса