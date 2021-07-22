Путин поздравил с 75-летием артиста Бориса Эйфмана

Хореограф трудится в Санкт-Петербурге в театре.

Президент России Владимир Путин сегодня, 22 июля, поздравил с днем рождения народного артиста России Бориса Эйфмана. Ему исполнилось 75 лет. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Политик отметил, что у Эйфмана яркий и самобытный талант, завораживающий в свое время тысячи зрителей. Путин также подчеркнул, что хореограф внес большой вклад в воспитание молодых людей и в развитие современной культуры России. Президент пожелал Эйфману здоровья, вдохновения и творческих успехов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бориса Эйфмана президент России Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он является Советским и российский балетмейстером, худруком Театра балета Бориса Эйфмана и Академии танца Бориса Эйфмана.