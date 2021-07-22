Путин поздравил с 75-летием артиста Бориса Эйфмана

Путин поздравил с 75-летием артиста Бориса Эйфмана
Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Хореограф трудится в Санкт-Петербурге в театре.

Президент России Владимир Путин сегодня, 22 июля, поздравил с днем рождения народного артиста России Бориса Эйфмана. Ему исполнилось 75 лет. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Политик отметил, что у Эйфмана яркий и самобытный талант, завораживающий в свое время тысячи зрителей. Путин также подчеркнул, что хореограф внес большой вклад в воспитание молодых людей и в развитие современной культуры России. Президент пожелал Эйфману здоровья, вдохновения и творческих успехов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бориса Эйфмана президент России Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он является Советским и российский балетмейстером, худруком Театра балета Бориса Эйфмана и Академии танца Бориса Эйфмана.

борис эйфман владимир путин день рождения


 

Новости партнеров
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ленинской закрасили граффити с Ахматовой и Хармсом
Путин поздравил с 75-летием артиста Бориса Эйфмана
Территорию возле Федоровского городка благоустроят к октябрю
На Народного Ополчения после ДТП легковушка «выплюнула» двигатель
Финские ученые считают, антитела к коронавирусу могут сохраняться до года
На Бармалеева из-за сильного ветра упало дерево
У Лодейного Поля перекроют «Колу» на два часа
Мальдивы начнут собирать налоги на выезд для туристов