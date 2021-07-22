На Ленинской закрасили граффити с Ахматовой и Хармсом

Граффити исчезли спустя несколько часов после появления. Фото: группа "Петроградская диаспора" в Facebook

Граффити исчезли спустя несколько часов после появления. Фото: группа "Петроградская диаспора" в Facebook

Рисунки появились и через пару часов исчезли.

В Петроградском районе сегодня, 22 июля, закрасили граффити с изображение Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, а также с другими писателями и поэтами. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Петроградская диаспора».

Граффити появились на Ленинской улице. Художник изобразил Бродского. Цветаеву, Ахматову, Парнок, Маяковского, Земфиру и Хармса. Арты появились в четверг днем и уже через пару минут были закрашены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Литейном закрасили граффити, посвященное врачам. В администрации Центрального района отметили, что его закрасили по согласованию с «Ленэнерго».