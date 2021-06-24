На Литейном закрасили граффити, посвященное врачам

На Литейном закрасили граффити, посвященное врачам
Граффити появилось у дома 35. Фото: скриншот "ЖКХ СПб" "ВКонтакте"

В Петербурге закрасили граффити с изображением врача в костюме супергероя. Рисунок был создан на трансформаторной будке на Литейном проспекте и посвящен Дню медицинского работника.

Изображение закрасили сотрудники «Ленэнерго». Как уточнили энергетики, граффити не было согласованным с властями, сообщает 78.ru. В администрации Центрального района отметили, что его закрасили по согласованию с «Ленэнерго».

Напомним, четыре дня назад на Литейном мосту в Петербурге появилось граффити, посвященное врачам. Изображение девушки-медика в красном супергеройском плаще и маске появилось у дома 35. Рядом нарисовано сердце, а дополняют граффити два хэштега: #пульс_жизни и #спасибо_медикам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под мостом Бетанкура появится первая официальная стена для граффити. Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешительную документацию на установку первой стены для граффити в Северной столице.

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