Под мостом Бетанкура появится первая официальная стена для граффити

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешительную документацию на установку первой стены для граффити в Северной столице. Рисунок там сможет оставить любой желающий.
Первая официальная стена для граффити появится на территории под мостом Бетанкура. На соответствующие работы выдан орден, они пройдут с 24 мая по 5 октября.
Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, желающие смогут без согласования Комитета по градостроительству и архитектуре оставлять рисунки на специально выделенном месте.
Кроме того, на участке установят велопарковки, дополнительные рампы, трибуны, ограждения, а также обустроят покрытия.
Заказчик работ выступает администрация Петроградского района.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как петербуржцы отстояли граффити с Хармсом. Горожан поддержал драматург Сергей Носов, Александр Розенбаум, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.