Под мостом Бетанкура появится первая официальная стена для граффити

Горожане смогут оставить граффити на стене под мостом Бетанкура. Фото: Google View

Горожане смогут оставить граффити на стене под мостом Бетанкура. Фото: Google View

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешительную документацию на установку первой стены для граффити в Северной столице. Рисунок там сможет оставить любой желающий.

Первая официальная стена для граффити появится на территории под мостом Бетанкура. На соответствующие работы выдан орден, они пройдут с 24 мая по 5 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, желающие смогут без согласования Комитета по градостроительству и архитектуре оставлять рисунки на специально выделенном месте.

Кроме того, на участке установят велопарковки, дополнительные рампы, трибуны, ограждения, а также обустроят покрытия.

Заказчик работ выступает администрация Петроградского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как петербуржцы отстояли граффити с Хармсом. Горожан поддержал драматург Сергей Носов, Александр Розенбаум, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.