Победа близка: как петербуржцы отстояли граффити с Хармсом

Граффити появилось на доме в 2016 году. Фото: скриншот Вконтакте

Граффити появилось на доме в 2016 году. Фото: скриншот Вконтакте

Жители Петербурга стали ближе к победе в войне за граффити с портретом писателя Даниила Хармса на доме № 11 на улице Маяковского. Администрация согласилась пойти на мировое соглашение по иску, чтобы собственники получили время на согласование изображения. Такого решения жители добивались, собирая подписи под петицией и поднимая шум в СМИ для привлечения на свою сторону деятелей культуры.

О том, что администрация Центрального района Петербурга согласилась заключить мировое соглашение по иску об уничтожении граффити, стало известно из ответа губернатора Александра Беглова на запрос Бориса Вишневского. Депутат ЗакСа опубликовал его в своем Telegram-канале.

В документе отмечается, что районная администрация готова пойти на мировое соглашение, «принимая во внимание значимость для жителей Санкт-Петербурга литературного творчества Даниила Хармса».

Пока предварительное заседание суда по этому делу было перенесено на 9 июня. К этому времени собственники ТСЖ должны прийти к общему мнению, чтобы согласовать изображение.

Ранее Gazeta.SPb, писала о том, что сообщения о намерении районной администрации обратиться в суд, появились в апреле этого года.

Петербуржцы ответили на это петицией. Они обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой сохранить портрет. Свои подписи под ней поставили сотни горожан.

Тогда жители Северной столицы подчеркивали: еще в 2016-м году граффити было размещено на фасаде дома с согласия собственников.

Отметим, что, несмотря на то, что ТСЖ дало свое добро на изображение, отстаивать граффити приходится не первый год. Конфликт между чиновниками и горожанами из-за портрета возник еще при губернаторе Георгии Полтавченко. Тот поддержал жильцов дома. За сохранение портрета он высказывался, выступая в свое время перед ЗакСом.

С тех пор между администрацией Центрального района и товариществом собственников жилья ведутся постоянные споры.

На этот раз горожане смогли привлечь на свою сторону деятелей культуры. Их поддержал драматург Сергей Носов, Александр Розенбаум, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.

Союз писателей Северной столицы направил губернатору отдельное обращение с просьбой сохранить граффити.