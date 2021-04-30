Союз писателей Петербурга обратился к Беглову с просьбой сохранить граффити с Хармсом

Союз писателей Петербурга обратился к Беглову с просьбой сохранить граффити с Хармсом
Портрет Даниила Хармса хранит память о писателе. Фото: скриншот Вконтакте

Союз писателей Северной столицы обратился к губернатору города с просьбой поддержать инициативу о сохранении рисунка с портретом Даниила Хармса, пишет «Фонтанка». Граффити находится на доме на улице Маяковского.

Портрет Даниила Хармса хранит память о писателе. Как представители творческой интеллигенции Союз писателей считаем своим долгом защитить уникальный рисунок. Ранее сообщалось, что портер стал предметом споров с коммунальными службами.

Обращение подписали более участников союза писателей. Они отметили вклад самого Хармса в культуру Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что администрация Центрального района через суд пытается добиться устранения граффити с Даниилом Хармсом. Известно, что администрация Центрального района города хочет принудить ТСД «Маяковского 11» ликвидировать изображение писателя.

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