Администрация Центрального района через суд пытается добиться устранения граффити с Даниилом Хармсом

Администрация Центрального района через суд пытается добиться устранения граффити с Даниилом Хармсом
Граффити появилось на доме в 2016 году. Фото: скриншот Вконтакте

Работу должен выполнить ТСЖ «Маяковского 11».

Дзержинский районный суд назначил предварительное заседание, на котором решится судьба граффити с Даниилом Хармсом. Известно, что администрация Центрального района города хочет принудить ТСД «Маяковского 11» ликвидировать изображение писателя. Об этом 5 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Граффити с Даниилом Хармсом размещено на лицевом фасаде дома по улице Маяковского, 11А. Истец просит обязать ответчика привести в порядок общее имущество собственников помещений МКД.

Напоминаем, что автором граффити являются художники Паша Кас и Павел Мокич. Оно появилось на Маяковской улице 1 февраля 2016 года. Место выбрали неспроста – именно в этом доме проживал Хармс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге легальные граффити будут создавать уличные художники со всей страны.

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