Петербуржцы встали на защиту портрета Хармса на доме Маяковского их поддержал драматург Сергей Носов

Петербуржцы встали на защиту портрета Хармса на доме Маяковского их поддержал драматург Сергей Носов
Граффити появилось на доме в 2016 году. Фото: скриншот Вконтакте

Полюбившееся петербуржцам граффити с Даниилом Хармсом на фасаде дома на улице Маяковского оказалось под серьезной угрозой. Пока районные власти готовятся к суду, горожане собирают подписи под петицией и напоминают губернатору Беглову об обещаниях его предшественника, Полтавченко, который вступился за объект стрит-арта. Активистов уже поддержали прозаик, поэт, драматург Сергей Носов и поэт, музыкант Александр Розенбаум.

Сообщения о том, что администрация Центрального района Петербурга намерена через суд принудить ТСЖ «Маяковского, 11» очистить лицевой фасад здания жилого дома на улице Маяковского, 11А, появились накануне, 5 апреля.

Исковое заявление уже зарегистрировали в Дзержинском районном суде.

Горожане ответили на это петицией. Ее опубликовали на сайте change.org. В ней содержится просьба к губернатору Петербурга Александру Беглову сохранить портрет писателя. К утру 6 апреля ее подписали более тысячи человек.

Авторы петиции подчеркивают, что граффити на фасаде дома было размешено с разрешения собственников в 2016-м году. Горожане также напомнили Беглову, что Георгий Полтавченко, который тогда еще занимал пост губернатора, поддержал жильцом дома. В докладе ЗакСу он высказался за сохранение портрета на улице Маяковского.

С тех пор между администрацией Центрального района и товариществом собственников жилья ведутся постоянные споры – районные власти требуют закрасить портрет.

«В результате может случиться так, что портрет Даниила Хармса исчезнет с фасада дома, чего допустить нельзя, особенно в год 80-летия его несправедливого ареста», — считают петербуржцы.

Как отметил в разговоре с Gazeta.SPb прозаик, поэт, драматург Сергей Носов, портрет Хармса ему кажется уместным. Впрочем, то, что граффити может исчезнуть, его не удивляет.

«Все граффити вне зависимости от художественного содержания – это объекты временные, поэтому расстраиваться из-за того, что они исчезают, не стоит. Хотя лично мне этот объект, портрет Хармса, нравится. Кажется, что он уместен в отличие от многих иных», — пояснил он.

Отметим, что за сохранение граффити уже высказался музыкант Александр Розенбаум.

Пост Александра Розенбаума. Фото: скриншот www.instagram.com/rozenbaum.ru

«Душевная благодарность… за Хармса в Петербурге и Булгакова в Москве, например… Граффити влетело в нашу повседневность необычной яркой птицей, которая, как мне думается, нуждается в доброжелательных теплых руках…И жизнеспособность ее, в конечном итоге, определится людьми, живущими рядом, как это и должно быть», — заметил Розенбаум в посте на своей странице в Instagram.

Портрет Хармса он, в частности, отнес к «глубоким работам», которые «дарят радость при встрече с нарисованным сочными красками детством».

Напомним, что авторами портрета являются художники Паша Кас и Павел Мокич.

Как писала ранее Gazeta.SPb, борьба петербургских властей с уличным искусством не затихает уже долгие годы. Вопрос хотели решить на уровне Законодательного Собрания, где даже одобрили мораторий на закрашивание граффити. Он, впрочем, закончился 1 февраля этого года. Уже в марте стало известно о требовании администрации Центрального района закрасить граффити на 93 фасадах.

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