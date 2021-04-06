Петербуржцы встали на защиту портрета Хармса на доме Маяковского их поддержал драматург Сергей Носов

Полюбившееся петербуржцам граффити с Даниилом Хармсом на фасаде дома на улице Маяковского оказалось под серьезной угрозой. Пока районные власти готовятся к суду, горожане собирают подписи под петицией и напоминают губернатору Беглову об обещаниях его предшественника, Полтавченко, который вступился за объект стрит-арта. Активистов уже поддержали прозаик, поэт, драматург Сергей Носов и поэт, музыкант Александр Розенбаум.

Сообщения о том, что администрация Центрального района Петербурга намерена через суд принудить ТСЖ «Маяковского, 11» очистить лицевой фасад здания жилого дома на улице Маяковского, 11А, появились накануне, 5 апреля.

Исковое заявление уже зарегистрировали в Дзержинском районном суде.

Горожане ответили на это петицией. Ее опубликовали на сайте change.org. В ней содержится просьба к губернатору Петербурга Александру Беглову сохранить портрет писателя. К утру 6 апреля ее подписали более тысячи человек.

Авторы петиции подчеркивают, что граффити на фасаде дома было размешено с разрешения собственников в 2016-м году. Горожане также напомнили Беглову, что Георгий Полтавченко, который тогда еще занимал пост губернатора, поддержал жильцом дома. В докладе ЗакСу он высказался за сохранение портрета на улице Маяковского.

С тех пор между администрацией Центрального района и товариществом собственников жилья ведутся постоянные споры – районные власти требуют закрасить портрет.

«В результате может случиться так, что портрет Даниила Хармса исчезнет с фасада дома, чего допустить нельзя, особенно в год 80-летия его несправедливого ареста», — считают петербуржцы.

Как отметил в разговоре с Gazeta.SPb прозаик, поэт, драматург Сергей Носов, портрет Хармса ему кажется уместным. Впрочем, то, что граффити может исчезнуть, его не удивляет.

«Все граффити вне зависимости от художественного содержания – это объекты временные, поэтому расстраиваться из-за того, что они исчезают, не стоит. Хотя лично мне этот объект, портрет Хармса, нравится. Кажется, что он уместен в отличие от многих иных», — пояснил он.

Отметим, что за сохранение граффити уже высказался музыкант Александр Розенбаум.

«Душевная благодарность… за Хармса в Петербурге и Булгакова в Москве, например… Граффити влетело в нашу повседневность необычной яркой птицей, которая, как мне думается, нуждается в доброжелательных теплых руках…И жизнеспособность ее, в конечном итоге, определится людьми, живущими рядом, как это и должно быть», — заметил Розенбаум в посте на своей странице в Instagram.

Портрет Хармса он, в частности, отнес к «глубоким работам», которые «дарят радость при встрече с нарисованным сочными красками детством».

Напомним, что авторами портрета являются художники Паша Кас и Павел Мокич.

Как писала ранее Gazeta.SPb, борьба петербургских властей с уличным искусством не затихает уже долгие годы. Вопрос хотели решить на уровне Законодательного Собрания, где даже одобрили мораторий на закрашивание граффити. Он, впрочем, закончился 1 февраля этого года. Уже в марте стало известно о требовании администрации Центрального района закрасить граффити на 93 фасадах.