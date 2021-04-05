Борьба со стрит-артом в Петербурге продолжается: власти пытаются через суд убрать граффити-портрет Хармса с дома на Маяковского

Администрация Центрального района Северной столицы намерена в судебном порядке принудить ТСЖ «Маяковского, 11» очистить лицевой фасад здания жилого дома на улице Маяковского, 11А. На нем нарисован легендарный портрет писателя Даниила Хармса.

Соответствующее исковое заявление зарегистрировал Дзержинский районный суд. Судьба известного и полюбившегося как туристам, так и петербуржцам граффити решится на предварительном заседании, передает объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Напомним, что рисунок появился на фасаде исторического здания еще в 2016 году, его авторами являются художники Паша Кас и Павел Мокич. Портрет Хармса смотрит на горожан со стен именно этого дома, потому что писатель проживал в нем.

При этом борьба петербургских властей с уличным искусством не затихает уже долгие годы. На стенах домов, трансформаторных будок и других исторически значимых и не очень объектах городского имущества регулярно появляются граффити. В основном это портреты культовых личностей (Юрия Никулина, Джона Леннона, Егора Летова, Виктора Цоя и многих других), кадры из фильмов (например, картины «Вторжение» или из «Криминального чтива«).

Граффити часто носят и сугубо художественный, и социально-политический характер (как появившееся в разгар самоизоляции изображение динозавра с подписью «засиделись. Питерюрский период», портрет академика Сахарова). Практически все рисунки немедленно уничтожаются работниками коммунальных служб, даже те, что успели приобрести культурную ценность или не носят оскорбительного характера — к счастью или к сожалению? Об этом спорят и сами петербуржцы, и депутаты, и городские предприятия.

В ноябре 2020 года парламентарий Денис Четырбок напомнил членам Законодательного собрания об инициативе, разрешающую уличным художникам работать безнаказанно в определенных зонах, перечень которых составит петербургский комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Законопроект одобрили в первом чтенииеще в 2019 году и дальнейших решений не принимали. Депутаты прислушались к предложению единоросса и ввели мораторий на закрашивание граффити до 1 февраля 2021 года — за это время планировалось окончательно определиться с пунктами закона о легализации стрит-арта.

В январе 2021 года ПАО «Россети Ленэнерго» представило уличным художникам 43 подстанции на различных адресах, которые можно использовать для создания граффити, не опасаясь наказания. При этом главный художник Петербурга Алексей Моор на одном из последних заседаний КГА высказался исключительно против самовольного размещения граффити, объяснив, что это может рассматриваться только как акт вандализма, нарушающий архитектурный облик города.

Совсем недавно, в марте 2021-го, появились свежие вести с «полей» борьбы с уличным искусством. Так, по требованию администрации на 93 фасадах Центрального района Петербурга закрасят работы художников-нарушителей. Закон, легализующий граффити, по-прежнему находится в стадии рассмотрения.