На Васильевском нарисовали граффити по фильму «Вторжение»

На Васильевском нарисовали граффити по фильму &#171;Вторжение&#187;
Кадр из фильма "Вторжение".

На стене одного из заброшенных зданий в Василеостровском районе Петербурга появилось граффити, вдохновленное фильмом «Вторжение» Федора Бондарчука. Картина вышла в прокат 1 января 2020 года.

При создании граффити были использованы образы из трейлера. Автор работы Максим рассказал, что соединил изображения инопланетного корабля и Земли.

Он признался, что увлекается темой космоса и внеземных цивилизаций. Наблюдать их воплощение в российских реалиях особенно интересно.

«Ты видишь знакомые образы — и это происходит как будто в реальном времени», — приводит слова граффитиста «Пятый канал».

В рисунке автор использовал яркие краски — синий, голубой, красный. Таким образом он хотел подчеркнуть, что встреча с инопланетянами не обязательно означает что-то плохое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрасили граффити, посвященное академику Андрею Сахарову.

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На Васильевском нарисовали граффити по фильму «Вторжение»
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