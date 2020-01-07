На Васильевском нарисовали граффити по фильму «Вторжение»

На стене одного из заброшенных зданий в Василеостровском районе Петербурга появилось граффити, вдохновленное фильмом «Вторжение» Федора Бондарчука. Картина вышла в прокат 1 января 2020 года.

При создании граффити были использованы образы из трейлера. Автор работы Максим рассказал, что соединил изображения инопланетного корабля и Земли.

Он признался, что увлекается темой космоса и внеземных цивилизаций. Наблюдать их воплощение в российских реалиях особенно интересно.

«Ты видишь знакомые образы — и это происходит как будто в реальном времени», — приводит слова граффитиста «Пятый канал».

В рисунке автор использовал яркие краски — синий, голубой, красный. Таким образом он хотел подчеркнуть, что встреча с инопланетянами не обязательно означает что-то плохое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрасили граффити, посвященное академику Андрею Сахарову.