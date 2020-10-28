На Блохина появилось граффити с Егором Летовым

Во среду, 28 октября, в Северной столице появилась очередная уличная инсталляция. На улице Блохина д.1 художники изобразили портрет музыканта Егора Летова.

Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По фотографиям можно увидеть, что портрет известного музыканта выполнен в темных тонах на одном из зданий внутреннего двора. Кроме этого, за основу граффити взята одна из известных фотографий Егора Летова.

Напомним, что Егор Летов известный поэт и музыкант, который родился в 1964 году в Омске. Скончался он также в своем родном городе, – 19 февраля 2008 года. Музыканта считают «патриархом» русского панк-рока.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Блохина появилось граффити с изображением Джона Леннона к 80-летию музыканта.