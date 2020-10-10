«Коммунальщики уже в пути»: в Петербурге появилось граффити к 80-летию Джона Леннона

В Санкт-Петербурга поклонники творчества Джона Леннона оставили в Северной столице граффити в память о музыканте. В этом году одному из участников легендарной группы The Beatles могло бы исполниться 80 лет.

О граффити с портретом Леннона горожане рассказывают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Портрет музыканта появился на улице Блохина.

«Коммунальные службы уже в пути», — заметил один из пользователей социальной сети, вспомнив, как часто в Петербурге закрашивают граффити.

Джон Леннон был убит в декабре 1980-го года. Несколько выстрелов ему в спину сделал Марк Дэвид Чепмен. Музыканта госпитализировали, но не успели спасти.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге начали активно обсуждать судьбу граффити. Власти поддержали мораторий на уничтожение стрит-арта. Он может быть продлен до февраля. Ожидается, что к этому времени будет решен вопрос о легализации стрит-арта.

Между тем, горожане опасаются, что некоторые граффити, которые успели стать символами города, могут исчезнуть. Речь идет, в том числе о портретах Зины Портновой, Сергея Бодрова и Виктора Цоя.

Так, ПАО «Ленэнерго» настаивает на том, чтобы рисунки на трансформаторных подстанциях были ликвидированы. В петербургском парламенте, между тем, один из депутатов заявил, что намерен судиться, поскольку ему поступает множество обращений от граждан с просьбой сохранить граффити.

Кроме того, на одном из последних совещаний о судьбе стрит-арта стало известно о том, что Комитет по градостроительству и архитектуру сейчас разрабатывает концепцию создания отдельных конструкций, которые и станут холстами для художников. Предполагается, что они гармонично разместятся в городской среде.