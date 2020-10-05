В Петербурге могут появиться отдельные конструкции для уличных граффити

В Петербурге обсудили судьбу граффити на зданиях. «Ленэнерго» намерено требовать, чтобы за трансформаторными подстанциями, которые часто становятся холстами для уличных художников, следили лучше.

Граффити обсуждали представители ГАТИ, КГА, Общероссийского народного фронта и «Ленэнерго».

Темой обсуждение стало размещение самовольных надписей и изображений на фасадах нежилых зданий в Петербурге. Участники отметили, что размещение граффити на зданиях объектов культурного наследия недопустимо. Нельзя также оставлять рисунки на фасадах. В остальных случаях собственник здания может обратиться в КГА за согласованием.

Кроме того, Комитет по градостроительству и архитектуру сейчас разрабатывает концепцию создания отдельных конструкций, которые и станут холстами для художников. При этом, планируется, что они будут гармонично размещаться в городском среде.

В ГАТИ добавили, что собственники зданий обязаны очищать их от самовольных надписей и рисунков.

Представители ПАО «Ленэнерго» при этом настояли на том, чтобы на заседании Межведомственной комиссии рассмотрели ужесточение контроля со стороны полиции за теми, кто оставляет надписи и рисунки на подстанциях.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургский депутат будет судиться за граффити с портретами Портновой и Цоя. Отмечалось, что по протоколам «Ленэнерго» граффити должны быть уничтожены.

Отметим, что в Петербурге власти поддержали мораторий на уничтожение стрит-арта. Он может быть продлен до февраля. За это время в городе рассчитывают принять закон о легализации стрит-арта.