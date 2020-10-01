Петербургский депутат будет судиться за граффити с портретами Портновой и Цоя

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев намерен через суд обжаловать решение об уничтожении граффити с портретами Зины Портновой, Сергея Бодрова и Виктора Цоя.

Как сообщает «Мойка78», парламентарий запросил в ПАО «Ленэнерго» административные протоколы с требованием уничтожить с подстанций граффити.

Цивилев пояснил, что к нему обратились жители Кировского района. Петербуржцев насторожили сообщения в СМИ о том, что якобы по протоколам ПАО граффити должны быть уничтожены.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге власти поддержали мораторий на уничтожение стрит-арта. Он может быть продлен до февраля. За это время в городе рассчитывают принять закон о легализации стрит-арта.