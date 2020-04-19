На Лесном проспекте в Петербурге появилось граффити с героем «Криминального чтива»

На Лесном проспекте в Северной столице появился новый стрит-арт: участники творческого объединения HoodGraff нарисовали на стене героя Кристофера Уокена из знаменитого фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Портрет голливудского актера в роли «хранителя часов» теперь «встречает» горожан на трансформаторной будке на пересечении Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова. Об этом в воскресенье, 19 апреля, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Персонаж Уокена запомнился зрителям красочной историей о том, как он во время войны с Вьетнамомвесьма необычным образом сберег часы, подаренные ему погибшим другом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что художники из этой же творческой группы создали масштабное граффити на Моховой с персонажами из комедийного шоу «Крутое пике», которое сразу же закрасили коммунальщики.