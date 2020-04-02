На Моховой появился стрит-арт с героями из «Крутого пике»

В Центральном районе Петербурга появилось новый стрит-арт. На трансформаторной будке на Моховой улице изобразили персонажей из юмористического шоу «Крутое пике»

Авторами работы стали уличные художники из объединения HoodGraff, известные своими черно-белыми стрит-артами. Им принадлежат граффити с изображениями Сергея Бодрова, Станислава Черчесова, Виктора Цоя, героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию», Петра I и других.

Стрит-арт появился на трансформаторной будке 1 апреля. Таким образом художники решили поздравить людей с Днем смеха.

«Кстати, с 1 апреля!», — написали они в группе HoodGraff в соцсети «ВКонтакте».

«Крутое пике» — сериал, выходящий в 1996-1997, 1999 и 2001 годах как часть юмористического телешоу «Каламбур». Он был снят как пародия на американские фильмы-катастрофы. Главные роли в «Крутом пике» сыграли Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Татьяна Иванова, Вадим Набоков и Сергей Гладков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Обводном канале к Международному женскому дню появился стрит-арт «Женская власть».