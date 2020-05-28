В Петербурге появилось граффити с курящим динозавром

Художники стрит-арт объединения HoodGraff оставили в Центральном районе Петербурга новое граффити. На стене силовой подстанции появилось изображение динозавра в костюме и с трубкой.

Подпись к граффити гласит: «Засиделись. Питерюрский период», отсылающая к режиму самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса.

Уличные артисты выбрали для работы уже знакомую стену на Греческом проспекте, 1 близ больницы имени Раухфуса. Прежде на ней были портрет блюзового музыканта Би Би Кинга и работа, отсылающая к 90-м с тамагочи, полароидом и кассетой VHS.

Граффити пока не закрасили, но сторонники стрит-арта уже озаботились его сохранением.

«Обсудим вопрос в местных органах власти, чтобы сохранить этот рисунок. Чуда ждать не надо, но попробуем», — рассказал депутат Смольнинского муниципального образования Радислав Полуйков в группе HoodGraff в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрасили фреску с Иосифом Бродским.