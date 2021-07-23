Названы возможные последствия после острой фазы

У тяжелых больных антитела остались и через год. Фото: unsplash

У тяжелых больных антитела остались и через год. Фото: unsplash

В Екатеринбургском медицинском научном центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора рассказали, что пациенты с коронавирусом после острой фазы заболевания испытывают общую утомляемость, мышечную слабость, одышку, реже — нарушения сна, тревоги, депрессию, боли в суставах и выпадение волос.

Кроме того, могут появиться боли за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушения сна, когнитивные нарушения, боли в суставах, выпадения волос. Эти симптомы указывают на развитие постковидного синдрома, поэтому переболевшим требуется реабилитация.

С начала пандемии в России выявлено 6 054 711 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 151 501 летальный исход, выздоровели 5 427 457.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников оценил необходимость прививаться россиянам с антителами. Так, иммунитет переболевших отлично защищает от тех типов COVID-19, которые вызвали у них болезнь и намного хуже от новых штаммов.