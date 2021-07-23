Дагестанец получил ножевое ранение во время драки в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга произошла драка, в которой пострадал гражданин республики Дагестан.

Как стало известно gazeta.spb.ru, у д.19 по Комендантскому проспекту произошла драка в четверг, 22 июля.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия дагестанца 1980 года рождения с ножевым ранением шеи обнаружен житель республики Дагестан Салманов Муса Хамидович, 18.03.1980 года рождения. Его госпитализировали в городскую больницу.

Врачи диагностировали у пострадавшего резаную рану шеи, колото-резаную рану левого плеча, левой лопатки. Его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительной информации, около 20:10 в кафе «Фиодельфия» пострадавшего ножом ударил неизвестный. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине росгвардеец спас женщину от грабителя с ножом. Мужчина услышал крики и бросился на помощь. Сотрудник Росгвардии в ночь на 19 июля помог ограбленной и раненной женщине.