Уроженец Дагестана угрожал женщине ружьем на пляже в Петербурге

Мужчина угрожал женщине с ружьем на пляже. Фото: pixabay

Мужчина угрожал женщине с ружьем на пляже. Фото: pixabay

В Петербурге в Красносельском районе возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Gazeta.SPb.ru выяснила, что 22 июля глубокой ночью по номеру «112» позвонила 26-летняя уроженка Иркутской области, которая рассказала, что к ней на пляже у Безымянного озера подошел мужчина. В руках гражданина неславянской внешности было ружье, которым он угрожал женщине.

Прибывший наряд полиция установил, что на пляже у озера Безымянное неизвестный угрожал женщине предметом, похожим на ружье, после чего ушел.

Буквально через 15 минут, «по горячим следам» был задержан 44-летний житель республики Дагестан. У него изъяли самозарядный гладкоствольный карабин.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сестрорецке рецидивист в качестве мишени выбрал двоих мужчин.