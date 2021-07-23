В России за сутки коронавирус подтвердился почти у 24 тыс. человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 811 человек.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 078 522 человека.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 795 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 152 296 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 22 547 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 млн 450 тыс. 4 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 940 случаев. На первой строчке списка оказалась Москва — 3 425. Третье место у Московской области — 1 965.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки прививку от коронавируса сделали более 30 тысяч человек.