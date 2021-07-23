В мире COVID-19 заразилось более 193 млн

В мире умерло от коронавируса уже 4 млн 154 тыс. 305 человек. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В мире умерло от коронавируса уже 4 млн 154 тыс. 305 человек. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

По всей планете каждый день фиксируют новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже более, чем у 193 млн человек.

По данным SCMP на пятницу, 23 июля, в мире новой коронавирусной инфекцией заболели 193 млн 531 тыс. 729 человека. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 154 тыс. 305 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 35 млн 213 тыс. 594 человека, на втором месте Индия — 31 млн 293 тыс. 62, затем идет Бразилия 19 млн 524 тыс. 92.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 78 тыс. 522 человек, умерло 152 тыс. 276 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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