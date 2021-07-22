Эксперты рассказали, как поддержать пациентов с коронавирусом

Эксперты рассказали, как поддержать пациентов с коронавирусом
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Минздраве разработали методическую базу для регионов.

Минздрав России подготовил методическую базу для регионов, в которой собраны рекомендации по оказанию психолого-психиатрической помощи пациентам, заболевшим коронавирусом. Об этом 22 июля пишет РИА Новости.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что люди испытывают большой стресс из-за пандемии. Также ведомство подготовило советы для СМИ, так как именно газеты и телевидение распространяет тревожную информацию и подавать ее важно правильно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бразильский штамм коронавируса добрался до России. Начиная с апреля его все чаще начали фиксировать в других странах мира. С мая этого года гамма-мутацию подтвердили у нескольких пациентов в России.

минздрав пандемия психологическая помощь


 

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