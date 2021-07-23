Под Петербургом задержали угонщика мотоцикла

Полиция сумела поймать нарушителя, который угнал у гражданки мотоцикл.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области еще несколько месяцев назад, 27 июня правоохранителям рассказали о краже мотоцикла.
Транспортное средство угнали у 37- летней женщины в поселке Понтонная по улице Южной дома 17.
Мотоцикл «Кавасаки» был найден и передан владелице.
Было возбуждено уголовное дело.
А 22 июля, примерно в 17:00 в ходе оперативно-розыскных мероприятий в совершении данного преступления изобличен 27-летний местный житель. Мужчина задержала полиция.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина угнал автомобиль у бывшей супруги.