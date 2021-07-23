Под Петербургом задержали угонщика мотоцикла

Под Петербургом задержали угонщика мотоцикла
У женщины из поселка Понтонная украли мотоцикл. Фото: unsplash.com

Полиция сумела поймать нарушителя, который угнал у гражданки мотоцикл.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области еще несколько месяцев назад, 27 июня правоохранителям рассказали о краже мотоцикла.

Транспортное средство угнали у 37- летней женщины в поселке Понтонная по улице Южной дома 17.

Мотоцикл «Кавасаки» был найден и передан владелице.

Было возбуждено уголовное дело.

А 22 июля, примерно в 17:00 в ходе оперативно-розыскных мероприятий в совершении данного преступления изобличен 27-летний местный житель. Мужчина задержала полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина угнал автомобиль у бывшей супруги.

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