На Крупской загорелись 100 «квадратов» кровли административного здания

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие загорелось административное здание.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 23 июля пожарные машины отправились в Невский район Северной столицы на улицу Крупской дома 40.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 10:52 .

Пожар произошел в административном здании. Горела кровля на площади 100 квадратных метров.

Возгорание спасатели сумели локализовать лишь через 49 минут, к 11:41.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в настоящее время неизвестно. Но ведомство уточняет эту информацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе спасатели боролись с пожаром почти час .