В Смольном рассказали о снижении темпов распространения коронавируса

В Смольном рассказали о том, что в Петербурге снижаются темпы по заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, за последние две недели число госпитализаций снизилось на 36,2%. Он также отметил, что темпы вакцинации растут.

«Однако даже нынешних достаточно высоких темпов вакцинации пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы», — сказал Лисовец и призвал прививаться.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 513329 случаев заражения COVID-19. Скончались 18690 человек, в том числе 68 — за последние сутки. Выздоровело 488690 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подросткам-добровольцам из Северной столицы ввели первый компонент вакцины от COVID-19. Исследование ведётся в Москве на детях в возрасте от 12 до 17 лет. Над тестовой прививкой для подростков работают ученые Клиники им. Башляевой и Морозовской детской больницы.