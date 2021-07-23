В Колпинском районе местные жители спасли раненую сову

В Петербурге в Колпинском районе местные жители заметили сову, находящуюся в бедственном положении. Птица лишилась возможности летать, она была ранена и очень напугана.

Как сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, небезразличные люди не смогли оставить животное. Они позвонили в мобильную экологическую дежурную службу.

Когда специалисты приехали, то увидели, что у хищницы сломано крыло. Птицу повезли в ветеринарную клинику. Позднее животному диагностировали перелом многочисленные травмы.

В данный момент сова находится под наблюдением ветеринарных врачей. Ее состояние оценивается как стабильно- тяжелое.

В комитете отмечают, что даже после лечения животное не сможет вернуться в дикую природу. Вероятнее всего птицу передадут в зоопарк или детский зоологический кружок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что