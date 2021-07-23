«На связи пахан»: аноним «заминировал» Газпром Арену, суды и три ТЦ в Петербурге

Одним из потенциальных "жертв" лжеминирования стал Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Фото: администрация Петербурга

Одним из потенциальных "жертв" лжеминирования стал Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Фото: администрация Петербурга

В четверг, 22 июля, сотрудникам правоохранительных органов Северной столицы пришлось проверять несколько социально значимых объектов, которые были якобы заминированы: стадион «Газпром Арена», Арбитражный и Конституционный суды, а также три торговых центра.

Как выяснилось, анонимное электронное письмо с угрозами пришло в управление ФСБ России по Москве. Неизвестный представился как «пахан» и пообещал 22 июля «поднять на воздух» несколько людных мест: Арбитражный и Конституционный суды, Газпром Арену, а также торговые центры «Европейский», «Галерея» и «Питер Радуга».

Злоумышленник заявил, что суды атакуют беспилотники, а стадион и ТЦ будут заминированы неизвестными лично. Правонарушители грозили гибелью миллионов людей. В итоге все объекты сразу же закрыли до приезда сотрудников МВД.

К счастью, все обошлось, и «минирование» оказалось ложным: полицейские проверили все объекты, упомянутые преступником, в Центральном, Петроградском, Адмиралтейском и Московском районах, и не нашли никаких признаков взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ложные минирования, к сожалению, стали распространенным приемом хулиганов. Проверка многих подобных «шуток» требует серьезной мобилизации правоохранителей. К примеру, 13 июля аноним заявил, что заминировал все школы и детские сады на территории Северной столицы — злоумышленник обещал предотвратить теракт, если получит 10 миллионов рублей.

В итоге сотрудникам полиции пришлось проверять 1,5 тысячи объектов — 861 детский сад и 639 школ. Причем из одного садика даже эвакуировали 105 малышей и 20 сотрудников. К счастью, угрозы и в этот раз оказались безосновательными.