Полиция быстро отыскала мужчину, обокравшего пожилую петербурженку

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительным органам Петербурга удалось задержать мужчину, похитившего у пенсионерки деньги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 20 июля примерно в 10:00 к 77-летней пенсионерке заявился мужчина.

Нарушитель мошенническим путем зашел в квартиру по Каховскому переулку дома 7 и обманом украл у пожилой женщины 31 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Уже на следующий день, утром, около 09:00 был задержан 22-летний подозреваемый. Его «взяли» на улице Партизана Германа у дома 6.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 74-летняя женщина украла у пенсионерки почти полмиллиона.