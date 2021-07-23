Полиция быстро отыскала мужчину, обокравшего пожилую петербурженку

Полиция быстро отыскала мужчину, обокравшего пожилую петербурженку
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительным органам Петербурга удалось задержать мужчину, похитившего у пенсионерки деньги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 20 июля примерно в 10:00 к 77-летней пенсионерке заявился мужчина.

Нарушитель мошенническим путем зашел в квартиру по Каховскому переулку дома 7 и обманом украл у пожилой женщины 31 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Уже на следующий день, утром, около 09:00 был задержан 22-летний подозреваемый. Его «взяли» на улице Партизана Германа у дома 6.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 74-летняя женщина украла у пенсионерки почти полмиллиона.

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