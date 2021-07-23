Переход со станции «Площадь Ленина» на Финляндский вокзал откроют 24 июля

Глава комтранса Кирилл Поляков и начальник ОЖД Виктор Голомолзин поручили организовать переход между станцией и вокзалом по принципу "Сухие ноги". Фото: комитет по транспорту

Глава комтранса Кирилл Поляков и начальник ОЖД Виктор Голомолзин поручили организовать переход между станцией и вокзалом по принципу "Сухие ноги". Фото: комитет по транспорту

В субботу, 24 июля, вновь открывается переход между вестибюлем станции метро «Площадь Ленина» и Финляндским вокзалом.

Как сообщает петербургский комитет по транспорту, глава ведомства Кирилл Поляков и начальник ОЖД Виктор Голомолзин поручили организовать переход между станцией и вокзалом по принципу «Сухие ноги». Теперь пассажиры смогут совершать пересадку, не выходя на улицу.

Пересадка будет возможна в пиковые часы с пятницы по воскресение. Поляков объяснил, что такое решение приняли, чтобы во время часов пик на выходных пассажиры могли быстрее пройти на вокзал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с Финляндского вокзала назначены дополнительные электрички. Так власти рассчитывают справиться с увеличением пассажиропотока.