С Финляндского вокзала назначены дополнительные электрички

С Финляндского вокзала назначены дополнительные электрички
Дополнительные электрички запустят на выходных. Фото: GazetaSPB/Николай Овсянников

В ближайшие выходные 24 и 25 июля назначили дополнительные электрички с Финляндского вокзала. Так власти рассчитывают справиться с увеличением пассажиропотока.

Как сообщает комитет по транспорту Петербурга, дополнительный поезд «Ласточка» будет отправляться из Петербурга в 11:53, а из Выборга — в 18:35.

В 10:15, 14:35, 18:34 с Финляндского вокзала будут отходить поезда до Белоострова, в 10:50 — до Васкелово, в 12:37 (только в субботу) и в 13:12 — до Зеленогорска, в 13:32 до Васкелово.

Из Зеленогорска поезда отправятся в 18:01, 20:36 (только в субботу), из Белоострова — 11:04, 15:50 и 19:48, из Васкелово — 12:51 и 18:33.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с Финляндского вокзала в июле запустят дополнительные электрички.

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