С Финляндского вокзала в июле запустят дополнительные электрички

С Финляндского вокзала в июле запустят дополнительные электрички
Дополнительные электрички запустят с Финляндского вокзала на выходных. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Дополнительные электропоезда усилят Финляндское направление на выходных в июле, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Дополнительные электрички запустят с Финляндского вокзала на выходных 17 и 18 июля, а также 24 и 25 июля.

На маршрут Петербург — Выборг добавят еще два скоростных поезда «Ласточка». До Зеленогорска по субботам дополнительно пустят четыре поезда, а по воскресеньям — два поезда.

Четыре электрички добавят на маршрут Петербург — Белоостров через Сестрорецк. А через Парголово — два электрички.

До Васкелово будут ходить еще четыре электрички.

С информацией о дополнительных поездах можно ознакомиться на сайте перевозчика АО «СЗППК» и на самих станциях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Петербурга запустят дополнительные электрички до Выборга, Белоострова и Зеленогорска.

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