Из Петербурга запустят дополнительные электрички до Выборга, Белоострова и Зеленогорска

Дополнительная "Ласточка" на Выборг будет отправляться в 11:53, а из Выборга - в 18:35. Фото: ОЖД

Дополнительная "Ласточка" на Выборг будет отправляться в 11:53, а из Выборга - в 18:35. Фото: ОЖД

В Северной столице запускают дополнительные электрички на Выборгском и Приозерском направлениях. Пригородные поезда будут чаще ходить в Васкелово, Выборг, Зеленогорск и Сестрорецк.

Как сообщает петербургский комитет по транспорту, на участок Петербург — Васкелово назначили две дополнительные электрички. С Финляндского вокзала они отправятся в 10:50 и 13:32, а с Васкелово — в 12:51 и 18:33.

Дополнительная «Ласточка» на Выборг будет отправляться в 11:53, а из Выборга — в 18:35.

Кроме того, 26 и 27 июня чаще будут ходить электрички до Зеленогорска и Белоострова (через Сестрорецк».

Подробное расписание есть на сайте АО «СЗППК», а также на Финляндском вокзале и пригородных станциях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы переполнили пригородные электрички.