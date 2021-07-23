Россельхознадзор приостановил ввоз томатов белорусского экспортёра

В Россельхознадзоре отметили, что ограничения будут действовать до проведения Белоруссии расследования. Фото: pexels.com

В Россельхознадзоре отметили, что ограничения будут действовать до проведения Белоруссии расследования. Фото: pexels.com

Россельхознадзор с понедельника, 26 июля, приостановил ввоз в Россию помидоров белорусской трговой марки «Дорорс» в связи с обнаружением на них вируса мозаики пепино.

В целях сохранения санитарного благополучия и предотвращения распространения вируса на территории России Россельхознадзор с 26 июля вводит временные ограничения на ввоз в страну помидоров из Белоруссии указанной компании. Об этом сообщает RT.

В Россельхознадзоре отметили, что ограничения будут действовать до проведения Белоруссии расследования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог рассказала об опасности солений. По словам главного внештатного специалиста-диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, различные соления из-за высокого содержания соли и натрия увеличивают риск развития заболеваний сердца и сосудов.