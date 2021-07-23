В Турции призвали вернуться к строгим мерам из-за ситуации с коронавирусом

Общепит тогда работал только на вынос и доставку. Фото: pexels.com

Общепит тогда работал только на вынос и доставку. Фото: pexels.com

В Турции призвали вернуться к строгим мерам из-за ситуации с COVID-19.

За сутки случаев COVID-19 в Турции составил более 11 тысяч человек, это максимум с середины последнего месяца весны. Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

До начала лета в Турции каждый день действовал комендантский час с девяти вечера и до пяти утра, а также круглосуточный комендантский час по выходным. Общепит тогда работал только на вынос и доставку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне назвали три главных минуса отдыха в Турции. Жители России провели месяц Турции и назвали три проблемы, мешающие отпуску в теплой стране. Первой проблемой стало отношение турок к пешеходам. В Алании нужно очень долго стоять у пешеходного перехода, чтобы вас, наконец, пропустили местные водители.