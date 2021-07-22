Россияне назвали три главных минуса отдыха в Турции

Жители России провели месяц Турции и назвали три проблемы, мешающие отпуску в теплой стране.

Первой проблемой стало отношение турок к пешеходам. В Алании нужно очень долго стоять у пешеходного перехода, чтобы вас, наконец, пропустили местные водители. Вторая проблема русских туристов — бестактность продавцов в магазинах. По мнению отдыхающих, местные предприниматели любят пропускать без очереди «своих» клиентов. Об этом сообщает портал «Тонкости туризма» на «Яндекс. Дзен».

И последней проблемой отметили излишнюю «ворчливость» турок на туристов, которые не носят в жару маски. Удивительно то, что местные жители сами ходят без средств защиты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции россиянка погибла в автомобильной аварии. В Турции россиянка погибла после наезда автомобиля. Она скончалась в больнице.