В Турции россиянка погибла в автомобильной аварии

В Турции россиянка погибла после наезда автомобиля. Она скончалась в больнице.

Как сообщает портал Е1.ru, автомобильная авария, в которой погибла гражданка России, произошла 15 июля в городе Измир. Машина сбила 59-летнюю уроженку Екатеринбурга, которая уже долгое время жила в Турции. Женщина попала под машину, когда переходила бульвар Мустафы Кемаля.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако из-за тяжести травм спасти ее на удалось. Сейчас правоохранители проводят проверку. Водителя задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умер второй ребенок, сбитый в результате ДТП на улице Авиаторов в Москве. Напомним, 16 июля автомобиль Mazda сбил двух детей, а также девятимесячного младенца в коляске.