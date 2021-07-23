Жители Норвегии пожаловались на нашествие горбуши

В акватории Норвегии произошло вторжение горбуши.

Горбуша или как ее еще называют русский лосось в этом году рекордно умножила свою популяцию. Она начала мешать норвежской рыбе. Так, в стране переживают за лосося и форель. Горбуша может угрожать всей речной системе Норвегии. Об этом сообщает NRK.

Так горбуша угрожает норвежскому лососю. В Финнмарке уже отмечают малое количество атлантического лосося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что живущая в Норвегии россиянка пожаловалась на жестокость властей. Норвежская газета Aftenposten опубликовала письмо россиянки, вынужденной жить во время карантина в отеле после поездки на Урал к тяжело больной матери. Женщина часто ездила домой, где проводила время с матерью, после чего возвращалась и весь карантин сидела дома. Но в мае ситуация изменилась.