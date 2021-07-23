В России остался один регион, вакцинировавший менее 10% населения

Названы регионы России с наименьшим количеством вакцинированных от COVID-19.

«Золото» в этом антирейтинге получил солнечный Дагестан. Сейчас это единственный регион, в котором первую дозу вакцины получили менее 10% населения (почти семь процентов). Об этом сообщает РБК.

«Серебро» у Кабардино-Балкарии, у нее показатель по вакцинации чуть лучше — почти 12% населения. Полностью привиты — семь процентов. «Бронза» топа досталась Ингушетии, в которой первый компонент вакцины получило ни много, ни мало почти 14%. Полностью вакцинировались почти 10%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд дал рекомендации работодателям по вакцинации от COVID-19. Работодателям Минтруд советует организовать разъяснительную работу среди сотрудников. Например, предоставлять выходной день для прохождения прививки (как пожелает работодатель).