В России остался один регион, вакцинировавший менее 10% населения

В России остался один регион, вакцинировавший менее 10% населения
"Золото" в этом антирейтинге получил солнечный Дагестан. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Названы регионы России с наименьшим количеством вакцинированных от COVID-19.

«Золото» в этом антирейтинге получил солнечный Дагестан. Сейчас это единственный регион, в котором первую дозу вакцины получили менее 10% населения (почти семь процентов). Об этом сообщает РБК.

«Серебро» у Кабардино-Балкарии, у нее показатель по вакцинации чуть лучше — почти 12% населения. Полностью привиты — семь процентов. «Бронза» топа досталась Ингушетии, в которой первый компонент вакцины получило ни много, ни мало почти 14%. Полностью вакцинировались почти 10%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд дал рекомендации работодателям по вакцинации от COVID-19. Работодателям Минтруд советует организовать разъяснительную работу среди сотрудников. Например, предоставлять выходной день для прохождения прививки (как пожелает работодатель).

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