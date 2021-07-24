Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 37,5 тысячи человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За вчерашний день обследование на ковид прошли 37 576 человек.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 18 743 раза. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания.