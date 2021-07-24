От коронавируса за сутки умерло 73 жителя Петербурга

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня, 24 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 73 случая.

Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обошла Москва, где выявлено 105 смертей за сутки. Следом идет Нижегородская область — 27 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще 1 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 18 763 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 153 095 человек, в том числе 799 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания, при подтвержденном же диагнозе — через полгода.