В Ленобласти подтвердили 241 новый случай коронавируса

В Ленобласти стало известно о новых случаях коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленобласти стало известно о новых случаях коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области зафиксирован еще 241 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 54 390 случаев заболевания. При этом выздоровели 46 646 пациентов, включая 87 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 11 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2022.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1937 случаев. Лидером стала Москва — 3376 случая. На втором месте Московская область — 2096.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания, при подтвержденном же диагнозе — через полгода.