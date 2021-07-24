Сетевые рестораны Петербурга должны вакцинировать 100% персонала

Сетевым ресторанам быстрого питания на фуд-кортах в петербургских ТЦ дали несколько недель на то, чтобы весь их персонал прошел вакцинацию от коронавируса. Справка о прививке должна быть у 100% сотрудников, иначе точки общепита будут закрыты.

Первый заместитель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщил, что 100-процентная вакцинация персонала ресторанов на фуд-кортах будет одним из условий открытия площадок. Сотрудникам необходимо привиться хотя бы одним компонентом. Вакцину разрешили не ставить переболевшим, беременным и несовершеннолетним. Смольный может частично разрешить работу фуд-кортов уже в ближайшие дни. Но уже к середине августа у всех работников фуд-кортов должна быть справка или QR-код, пишет «Петербургский дневник».

На сегодня от коронавируса привиты 37-70% персонала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация 100% персонала снизит риски закрытия фуд-кортов Петербурга во время четвертой волны.