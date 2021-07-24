Один погиб и 19 пострадали при ДТП с автобусом на Кубани

В Краснодарском крае туристический автобус улетел с дороги в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще 19 получили травмы.
Как сообщает прокуратура Краснодарского края, авария произошла в субботу, 24 июля. Туристический автобус съехал с дороги и оказался в кювете. Внутри находилось 22 пассажира.
Причиной аварии мог стать отказ тормозной системы, заявили в региональном надзорном органе.
По предварительным данным, которые передает ТАСС, при ДТП погиб один человек. Еще 19 получили травмы различной степени тяжести. Все обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.
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