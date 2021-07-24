Один погиб и 19 пострадали при ДТП с автобусом на Кубани

В аварии погиб один человек, пострадали 19 человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В аварии погиб один человек, пострадали 19 человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Краснодарском крае туристический автобус улетел с дороги в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще 19 получили травмы.

Как сообщает прокуратура Краснодарского края, авария произошла в субботу, 24 июля. Туристический автобус съехал с дороги и оказался в кювете. Внутри находилось 22 пассажира.

Причиной аварии мог стать отказ тормозной системы, заявили в региональном надзорном органе.

По предварительным данным, которые передает ТАСС, при ДТП погиб один человек. Еще 19 получили травмы различной степени тяжести. Все обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пострадавшая при крушении самолета под Хабаровском пилот умерла.